Magisk: Papirklip af den allerfineste slags

Bogense Skoles multisal lægger under Rosenfestivalen vægge til et bredt udvalg af papirkunstner Sonia Brandes' værker.

Bogense: At skrive om papirklip af den fineste slags virker nærmest som en underdrivelse, når emnet er den udstilling med papirklip af Sonia Brandes, der under Rosenfestivalen kan ses i multisalen på Bogense Skole.

45 værker, flest papirklip, men også enkelte offset-tryk og serigrafier er der blevet plads til på væggene i salen. Værker i forskellige farver, størrelser og motiver - men alle af den allerfineste slags.

De fire første papirklip er tilegnet de nordiske guder, Thor, Ydun, Frej og Freja som en markering af Rosenfestivalens tema, nordisk mytologi, mens de fleste af de øvrige klip er lavet til svenske fortællinger, forklarede Sonia Brandes ved en velbesøgt fernisering fredag aften.

Papirkunstneren, der bor på Langeland og dermed næsten er fynbo, fortalte i sin korte tale ved ferniseringen, at hun i Bogense var blevet behandlet som en dronning, så hun ikke kunne forestille sig, at dronning Margrethe ville have fået en bedre behandling.

Og at få en udstilling af dronningen af papirklip til Bogense fik da også af borgmester Morten Andersen betegnelsen "et kæmpe scoop", og borgmesteren indrømmede i sin tale, at han lige i den situation ikke var tilhænger af det papirløse samfund.

Leder af Nordfyns Rosenfestival Jette Kærgaard glædede sig over, at det for andet år i træk er lykkedes at få en anerkendt kunstner til at udstille i festivalweekenden. Sidste år var det kunstmaler Hans Voigt Steffensen, der udstillede på skolen.

Sonia Brandes-udstillingen kan ses lørdag den 3. og søndag den 4. august klokken 10 til 17. Der er gratis adgang, og kunstneren vil selv være til stede.