Magi i luften på Nordfyn

Bogense: Elever fra niende og tiende klasse på Nordfyns Efterskole gik på scenen onsdag til fredag aften efter cirka to ugers intens øvning af replikker, koreografi, musik, lys og opsætning af scene. Elever fra nærliggende skoler var inviteret.

Forstander Bjarne Flyman står ved indgangen og byder velkommen til elever fra blandt Særslev/Hårslev skole.

- Der var mere end fuldt hus i går, så vi måtte have ekstra stole ind, fortæller han. Det var elever fra Kerteminde/Broby Efterskole som fik fornøjelsen dagen før. Forældrene kommer i aften klokken 19, fortsætter han (fredag, red.).

Musikerne står klar, og lyset er sat. Gæsterne har sat sig, og alle medvirkende er klar til at springe på scenen, også skolens E-sportselever som alle deltager som dansere. Gymnastik og danselærer på Nordfyns Efterskole står for koreografien.

- Flere elever end tidligere er aktive på scenen, og det er netop kendetegnende for den nye musical-stil med flere hovedroller, oplyser forstander Bjarne Flyman. Der er otte hovedroller i stykket.

- Fordelen er, at hele forestillingen ikke står og falder med en eller to elever, men at man fordeler hovedrollerne på flere, så alle er mere med.

Eleven Simon Skou, som spiller Steen, har deltaget i Danmark har talent. Dengang nåede han videre til anden runde. I dag synger han en del af sangene i stykket som blandt andet udspiller sig om en gensynsfest, hvor de gamle elever mødes efter 30 år. Man ser personernes udvikling med tiden og deres indbyrdes relationer. Forstanderen afslører slutteligt, at parret i musicalen Steen og Gitte får hinanden til sidst, også i dag.