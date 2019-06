Måtte sige pænt nej tak: Nordfyns Højskole fik tilbudt 1000 kinesiske studerende

Nordfyn: Med over en milliard indbyggere er kineserne vant til at regne i lidt større dimensioner end i Danmark. Derfor var der ikke tale om nogen spøg, men det rene alvor, da der forleden indløb et tilbud til Nordfyns Højskole.

I al sin enkelhed gik tilbuddet ud på, om højskolen, der i flere år har arbejdet med efteruddannelse af kinesiske pædagoger, ledere og studerende, var i stand til at modtage 1000 elever fra Shanghai. Dog ikke på samme tid, men alligevel.

Af indlysende grunde måtte forstander Mogens Godballe sige pænt nej tak. Samtidig kunne han konstatere, at samarbejdet med Kina, som for alvor tog fart for et par år siden, åbner endnu flere døre og dermed også flere muligheder. Banalt sagt baserer samarbejdet sig på, at kineserne er vilde med H.C. Andersen og ligeledes med Grundtvig, og at de derfor ønsker at implementere, hvad de to danske berømtheder står for, i den kinesiske pædagogik.

Drømmen fra højskolens kinesiske samarbejdspartner er, at der på sigt bliver oprettet henved 1000 kinesiske børnehaver efter dansk model.