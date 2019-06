Målene kommer til Fyn

Bogense: Danmark for Målene handler om at udbrede kendskabet til verdensmålene i 48 byer i hele Danmark.

Middelfart, Svendborg, Nyborg og Bogense er de fire byer, som får besøg på lørdag 15. juni.

- Det handler om at gøre verdensmålene nærværende og relevante, så de kan blive omsat til konkrete handlinger i dagligdagen, siger Henrik Rud, der er direktør i Koncept Aarhus, som står bag Danmark for Målene.

Dansk Retursystem, der driver det danske pantsystem, er med som partner på danmarksturneen.

Dansk Retursystem har en pavillon på Danmark for Målene-turnéen, hvor du blandet andet kan spille et pantspil og få mere information om, hvordan vi genanvender plast.

Lørdag d. 15. juni besøger Danmark for Målene Adelgade 46 kl. 10.30-14.30 i Bogense. Her kan man opleve Katrine Bille, der er TV-vært på DR Ramasjang, få en kop kaffe og bliv klogere på, hvad det betyder for klimaet, at du afleverer dine tomme flasker og dåser.