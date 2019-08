Lyngvilds rose: Prisvindende rose døbes i Bogense

Ved Rosenfestivalen lørdag døbes rosen "Jim The Viking", der for nylig fik en bronzemedalje i Tyskland. Rosen er tilegnet Jim Lyngvild, der udstiller kjoler på rådhuset og omdanner byrådssalen til en rokokohave.

Og Jim Lyngvild er ikke den eneste, der er begejstret for den nye rose, for "Jim The Viking" fik tidligere på sommeren bronzemedalje ved en international konkurrence i Baden-Baden i Tyskland.

- Jeg har valgt det naturlige look, for jeg bryder mig ikke særlig meget om de meget konstruerede, pæne supermarkedsroser, uddyber designeren.

- Jeg har lige set den for første gang i fuldt flor, og jeg synes, den er helt fantastisk og fuldstændig, som jeg have forestillet mig, siger Jim Lyngvild om den sart rosa busk-buketrose.

Rosen "Jim The Viking" er skabt af Rosa Eskelund, der forædler nye roser i sin store have i Dyreborg ved Faaborg. Her har Jim Lyngvild studeret udvalget af roser og forklaret, at han gerne vil have en rose, der ligner en klitrose og ser ud, som om den vokser frit i naturen.

Rosenfestivalen åbnes officielt lørdag (3.8) klokken 10 ved Bogense Rådhus af designer Jim Lyngvild og borgmester Morten Andersen.Lørdag klokken 14 holder rosenforædler Rosa Eskelund foredrag på Bogense Rådhus. Mellem klokken 14 og 15 er der mulighed for at tale med Jim Lyngvild på Bogense Rådhus. Rundt omkring i byen er der hele dagen musik, kunstudstillinger og mulighed for at nyde de mange dekorationer i forskellige variationer over festivalens tema: Nordisk Mytologi. På Bogense Skole udstiller Sonia Brandes papirklip, i Bogense Kirke udstiller Orkideklubben Fyn og på Torvet er der fødevaremarked med lokale råvarer. Søndag klokken 10 modtages dagens æresgæster, skuespiller Ghita Nørby og formand for Det Danske Rosenselskab Inger Schiering ved rådhuset. Boder og aktiviteter har åbent fra 10-17 både lørdag og søndag.

Smag på Rosas roser

Lørdag eftermiddag holder Rosa Eskelund foredrag på Bogense Hotel, hvor hun dels vil fortælle om sin passion for roser og rosenforædling, dels om virksomheden Roses Forever, der sælger licenser til rosendyrkning over store dele af verden. For eksempel er Kina nu det største marked for licenser til at dyrke fynske roser.

Ved foredraget lørdag får deltagerne også mulighed for at smage på roser, for Rosa Eskelund har også udviklet spiselige roser, Gourmet Roser, hvor rosenhovederne for eksempel bruges til pynt på kager, og dem har Bogense Hotel fået en forsyning af.

Gourmet Roserne dyrkes dels i Karlslunde på Sjælland dels hos en producent i Holland, mens de fleste af Rosa Eskelunds haveroser gror hos Bogenses to rosengartnerier, Grønløkke Planteskole og Buddes Planteskole.

- Så jeg har travlt med at rende rundt ude i markerne. Jeg her hele tiden 300 nye sorter i test, som måske senere skal på markedet, forklarer Rosa Eskelund, der bruger 10-15 år på at udvikle en haverose, før haveejere får mulighed for at købe den.

- Roserne skal først og fremmest være sunde. De skal være smukke, og så skal de dufte, siger den erfarne rosenforædler.