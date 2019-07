Bogense: Det Gule Hus for enden af Vestre Havnevej står i weekenden i kunstens tegn. Inden for udstiller Marianne Horsdal og Lis Bo Nielsen udstiller deres malerier, og Karin Søgaard sin keramik, mens kunsthåndværk i træ kreeret af Lone Mandrup Stidsen kan studeres udenfor.

Og dermed må hun siges at have weekendens bedste placering med direkte udsigt på tætteste hold til de mange bevaringsværdige skibe, der anløber havnen.

Det er første gang, at Lone Madrup Stidsen, eller "Drejerinden", som hun i forretningsmæssigt øjemed kalder sig udstiller på den måde. Hun sprang ud som selvstændig sidste år i september. Med værksted på hjemadressen i Ejlby er det gået godt. Efter en trafikulykke for fire år siden er hun blevet tvunget til at finde fornyet fodfæste.

Tidligere forskede hun i lysdesign og underviste i flere lande. Weekendens udstilling ser hun som endnu et positivt skridt i den nye kurs, hun tvunget af omstændighederne har slået ind på.

- Generelt sælger, det jeg laver, ret godt, uden at jeg ved, hvordan det kommer til at gå her i weekenden, sagde hun lørdag formiddag.