Lokalredaktør: - Svært at slippe tanken om racisme mod Radwan

Der er hverken tale om en Gianni Versace modeforretning eller en eksklusiv smykkeforretning på Fifth Avenue i New York. Der er tale om Ibos Minimarked på Torvet i Otterup.

Et sted med enkle og basale varer. Alligevel er indehaver Radwan Hussain så hærget af hærværk og indbrud, at man umiddelbart skulle tro, at han var i besiddelse af varer for millioner af kroner.

Som fortalt søndag, har han siden åbningen af minimarkedet sidste år haft indbrud over 10 gange, ifølge ham selv. Kulminationen kom natten til søndag, hvor han fik bank af stedfaderen til en af de unge indbrudstyve. Han føler sig magtesløs. Han har gentagne gange sovet i sin butik for at beskytte den.

Lige meget har det indtil videre hjulpet. Det er op til Fyns Politi at håndtere sagen. Indtil videre er der trods Radwan Hussains anmeldelser ikke blevet sat en stopper for indbruddene. Onsdag kan Fyns Politi fortælle, hvor mange anmeldelser de har modtaget fra Radwan Hussain. Uanset hvad er sagen set udefra nået til et punkt, hvor det virker undergravende for retssikkerheden, hvis de unge tyve ikke straks mærker en konsekvens af deres handlinger.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er mangel på resurser eller andre faktorer, der gør, at Fyns Politi ikke for længst har sat mere effektivt ind, selv om Radwan Hussain, fortæller han, har kunnet identificere tyvene. Blot må man undre sig over, at teenagetyvene har haft mulighed for at fortsætte deres hærgen gennem så lang tid.

Nu er det selvfølgelig umuligt at konkludere, hvad der driver dem, men det er vanskeligt at slippe tanken om, at der ligger racistiske undertoner til grund for, at de netop har valgt at angribe Radwan Hussains forretning.

Heldigvis er han siden weekendens triste kulmination på et alt for langt forløb med indbrud blevet mødt af en strøm af sympatitilkendegivelser. Det står klart, skulle nogen tvivle, at de tre teenagetyve fremstår sølle og isolerede og på ingen måde repræsenterer nogen generel holdning.

Foruden den psykiske belastning har indbruddene også store økonomiske omkostninger for Radwan Hussain. Det er generelt uacceptabelt, hvis en forretningsindehaver ikke kan drive sin forretning i fred. Og det er en skærpende omstændighed og endnu en påmindelse til Fyns Politi om at prioritere sagen endnu højere, hvis indbrudene og weekendens vold viser sig at være begrundet i racisme.