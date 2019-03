Nørreby: Det er meget mere end den lokale daglige forsyning af minimælk, frosne ærter og smøger, der er sendt til tælling af manglende omsætning i Nørreby. Efter blandt andet friskolens lukning har brugsen og den tilhørende OK-benzintank været et vigtigt bindeled for det nære og sociale i lokalområdet. Men en af de nærmeste dage indsender brugsens bestyrelse en konkursbegæring, og det triste scenarie har allerede ramt brugsens tankanlæg.

- På lokalrådets vegne vil jeg sige, at brugsens konkurs er en katastrofe for hele landsbyen. Det er en meget trist melding og et skridt ned af bakke for - ja, for hele området, siger formand for lokalråd Nordfyns Perle, Niels Bo Nielsen.

- Tankanlægget løb tør her mandag morgen, og da der nu er tale om et konkursbo, kan vi naturligvis ikke bare fylde op igen, lyder beskeden fra en trist bestyrelsesformand i brugsen, Vibeke Pedersen.

Lørdag var bestyrelsen værter ved et borgermøde, hvor mellem 30 og 40 lokale mødte op.

- Der blev snakket lidt om, hvem der reelt ejer bygningerne og tankanlægget. Der var nogle på mødet, der vil undersøge forskellige muligheder for at drive noget af forretningen videre i en ny form. Men det er ikke let - og vi i den nuværende bestyrelse er trætte og triste over afslutningen på vores lange og hårde kamp, så det bliver ikke os, der tager en ny omgang lige nu, mener Vibeke Pedersen.

Bestyrelsen har endnu ikke sat en dato på, hvornår butikken har sidste åbningsdag, men regner med at kunne køre videre til udgangen af marts.

- Den præcise dato vil være op til kurator, men ifølge vores aftale med Coop kan vi få friske dagligvarer indtil videre. Der vil ikke blive fyldt op med store mængder dybfrost og den slags ting, der typisk ligger længere tid, fortæller Vibeke Pedersen.