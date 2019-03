Arbejdsgruppe kæmper for at få en dagligvarebutik og et benzinanlæg tilbage til Nørreby, efter Lokalbrugsen for nylig gik konkurs. Planen er at købe brugs-konkursboet og stifte et anpartsselskab.

Nørreby: En lokal arbejdsgruppe i Nørreby, bestående af Niels Bo Nielsen, David Lorentzen, Ulrik Meyer Nielsen og Claus Halsgaard Pedersen, kæmper for at få en dagligvarebutik og et benzinanlæg tilbage til Nørreby, efter Lokalbrugsen i landsbyen for nylig gik konkurs efter mange års hård kamp.

Arbejdsgruppens plan er at købe konkursboet, hvor både dagligevarebutikken og benzinanlægget følger med - begge ting blev lukket i forbindelse med Lokalbrugsens konkurs.

- Vi afventer først og fremmest, at konkursboet gøres op. Vi ved godt, at det kræver noget kapital at købe bygningen på tvangsauktion, men vi er overbevist om, at den kan fås til en fornuftig pris. Vores plan er at stifte et anpartsselskab, så folk har mulighed for at købe andele i konkursboet, hvis altså de ønsker at få en dagligevarebutik og et benzinanlæg tilbage til Nørreby, fortæller Claus Halsgaard Pedersen og tilføjer:

- Vi har talt med Dagrofa, hvor Min Købmand hører under, og de er interesseret i at samarbejde med os. Planen er, at vi skal leje butikken ud til købmanden og hjælpe ham i gang med et varelager. Vi har også talt med Go'on, der gerne vil levere brændstof til tankanlægget. OK ønsker nemlig ikke længere at gøre dette.