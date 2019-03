Lokalbrugsen i Nørreby lukker: Bestyrelsen indsender konkursbegæring

Nørreby: Efter mange års hård kamp ser det nu ud til, at Lokalbrugsen i Nørreby lukker.

- Vi har i bestyrelsen afsøgt de muligheder, vi har kunnet se i forhold til fortsat drift, men vi ser os desværre nødsaget til at tage beslutningen om at afvikle forretningen. Bestyrelsen har den 28. februar besluttet at indsende konkursbegæring, skriver bestyrelsen for Lokalbrugsen i Nørreby i et dokument, som er lagt ud på deres facebookside.

Beslutningen kommer i forbindelse med, at Coop den 18. februar har sendt et brev til bestyrelsen. Her opfordres bestyrelsen til at lukke butikken, fordi økonomien bag butikken er så dårlig.

- I har nu haft forfalden saldo siden uge 2, og før dette havde I haft forfalden saldo cirka hver anden uge siden uge 46 i 2018. Vi skal derfor bede jer om at indbetale den forfaldne saldo inden 14 dage, skriver Johan Eggebrecht, økonomichef for Kædeforeninger og tilføjer:

- Jeres drift i 2018 betyder, at I har spist jeres egenkapital op, og det er derfor ikke forsvarligt at fortsætte jeres drift. Vi vil derfor opfordrer jer til at lukke butikken. Med den omsætning, I har, vil det ikke være muligt for os at hjælpe jer med driftstiltag, der kan få driften i balance. Hvis I vælger at fortsætte foreningen, skal der forudbetales for vareleverancen eller stilles yderligere sikkerhed i form af bankgaranti eller spærret indestående.

Fyens.dk følger sagen.