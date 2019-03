Logik for burhøns - på scenen i Bårdesø

Bårdesø: Et lig forsvinder, og jagten går ind på en venstrehåndet massemorder, der aldrig har eksisteret.

Ja, det er ikke dramatik, der mangler, når KGIF-dilettanterne på lørdag den 9. marts blænder op for premieren på årets forestilling i Bårdesø Forsamlingshus.

"Logik for burhøns - politikere og kriminalbetjente" er titlen på stykket, en farce skrevet af Erik Hansen og med alle de forviklinger, der hører sig til i en traditionel dilettant-forestilling.

Det har været lidt op ad bakke at få årets forestilling på skinner. Både på og bag scenen har der været en del frafald af de garvede aktører, og det har været svært at finde nye skuespillere i deres sted. Især har oplevelsen været, at mændene mangler modet til at kaste sig ud i skuespillet.

Men de, der har meldt sig på holdet, har haft masser af sjove timer med at øve under Janni Skytte Jensens instruktion, og torsdag den 7. marts klokken 19 er de klar med generalprøven og som nævnt premiere lørdag den 9. marts. Søndag den 10. klokken 14 er der familie/pensionistforestilling, og så snupper de lige en ekstraforestilling lørdag den 16. marts klokken 19. Alt sammen i Bårdesø Forsamlingshus.