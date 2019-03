Løver bruger tulipaner som våben mod misbrug

Søndersø: Lions Søndersø har gjort tulipaner til et godt våben i kampen mod misbrug og mobning. De sidste uger har løverne fra Lions Søndersø nemlig haft travlt med at sælge tulipaner. Målet har været at skaffe midler, så der er mulighed for at kunne tilbyde skolerne en spændende temadag, hvor der er fokus på misbrug og mobning i de store klasser.

Salget i år er rekordhøjt. Det er lykkedes at sælge 552 buketter, så der for fjerde år i træk er solgt over 500 buketter. Overskuddet ved salget går til forebyggende misbrugsarbejde, fortæller Mogens Andreasen, formand for tulipanudvalget i Lions Søndersø. /EXP