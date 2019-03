Løsning trækker ud: Veflinge Vandværk leder stadig efter rent vand

På tirsdag er der generalforsamling i Veflinge Vandværk, hvor forbrugerne kan blive klogere på situationen og være med til at sætte deres aftryk på fremtidens drikkevand. For øjeblikket bores der efter rent vand ved Sdr. Esterbølle.

Det betød, at bestyrelsen i Veflinge måtte tage den mest forurenede boring ud af drift og siden kun har kørt med to aktive boringer.

I foråret 2017 kunne Fyens Stiftstidende i en række artikler fortælle om drikkevandet fra Veflinge Vandværk , der indeholdt restprodukter og aktivstoffer fra mindst otte forskellige kemiske sprøjtemidler. Først og fremmest optrådte midlet Bentazon i en årrække i mængder, der lå over kvalitetskravet, uden at vandværket informerede sine forbrugere.

Veflinge: Efter flere års arbejde med at finde rent vand, har Veflinge Vandværk nu sat sin lid til en prøveboring ved Sdr. Esterbølle, der blev sat i gang i midten af februar. Her håber bestyrelsesformand Henrik Pøhlsgaard at kunne etablere den boring, vandværket mangler for at sikre vandforsyningen.

Fortyndet vand

- Siden den mest forurenede boring blev taget ud af produktionen har vandværket i Veflinge haft mulighed for at fortynde drikkevandet til en blanding, der holder sig under kvalitetskravet for sprøjtegiftene. Derfor er Veflinge heller ikke som for eksempel Nordfyns Vandværk under tidspres af en dispensation. I Veflinge skal man først og fremmest finde en ny boring, fordi man har brug for at sikre sig i forhold til fremtidige situationer, fortæller miljøsagsbehandler ved Nordfyns Kommune, Thomas Alnor.

Som privat selskab er det vandværkernes egen beslutning, om man vil tage ekstra prøver ud over de lovpligtige, og derfor stammer de seneste brede analyser af pesticider fra maj 2018.

Siden avisens artikler i 2017 har vandværkets bestyrelse arbejdet på at finde rent vand. En opgave, der blandt andet er løbet ind i problemer, da vandværket i foråret 2018 fik nej til at bore syd for byen, hvor et fredet naturområde ville komme i fare ved at sænke grundvandet.

Når der på tirsdag den 12. marts er generalforsamling i Veflinge Vandværk, kan vandværkets forbrugere få mulighed for at blive klogere på planerne for deres drikkevand og samtidig få indflydelse på fremtidens arbejde med at sikre rent drikkevand.

Generalforsamlingen finder sted i Veflingehallens cafeteria klokken 19.30.