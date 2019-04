Lørdag med banko og quiz i Bogense

Kasper Ko er tilflytter i Bogense, og han synes, der sker for lidt i byen uden for sæsonen. Lørdag den 13. april har han lejet Støberiet til en hel dag med bankospil og quiz'er.

Bogense: Der bliver god mulighed for at få pladen fuld i kulturhuset Støberiet på havnen i Bogense lørdag den 13. april.

Flere gange i løbet af dagen, fra 10.30 til klokken 22, bliver posen rystet til et spil banko kun afbrudt af quiz'er.

Bag spil-dagen, lanceret under navnet Bankofyn står Kasper "Ko" Lyngsie, der har mange års erfaring med at arrangere banko og musikquiz på Bodegaen i Odense.

Men nu er den 34-årige eventmager flyttet til Bogense-området, trukket hertil af sin nordfynske kæreste, og han synes, der sker for lidt i Bogense i vinterhalvåret.

Derfor har Kasper Ko - som han kalder sig - lejet Støberiets lille sal og allieret sig med ejeren, Finn Gramvad, der står for salg af kaffe, kage og øl/vand i baren. Konceptet er enkelt, der er gratis adgang til salen, men hvis du vil deltage i et spil banko eller en quiz, koster det et mindre beløb. Men man kan også bare vælge at slå sig ned og se, hvad der sker.

- Jeg har lagt startkapitalen, og målet er, at det skal gå i 0. Jeg skal ikke tjene på det, og et eventuelt overskud går til andre aktiviteter i Bogense, fortæller Kasper Ko.

Fordi aktiviteterne består af forskellige former for spil, er det er krav fra myndighederne, at mindst 35 procent af overskuddet skal gå til velgørende formål.