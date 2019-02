Løb gav 73.000 kroner til Castor

802 motionister deltog søndag den 10. februar i motionsløb og gåtur til fordel for indsamlingen, der skal sikre, at Castor fortsat kan være en del af Bogense Havn.

Bogense: 73.000 kroner endte optællingen med efter Castor - Bogense Cross & Citytrail søndag den 10. februar. Og derfor var den symbolske mobilepay-kvittering på 55.000 kroner, som formanden for Castors Venner fik overrakt umiddelbart efter løbet, slet ikke stor nok.

I stedet voksede indsamlingen til genopbygningen af Castor efter branden i september altså med 73.000 kroner takket være et helt overvældende antal deltagere.

Helt nøjagtig 802 deltog i løbet eller gåturen på ruten, der delvist fulgte ruten fra VM i cyklecross weekenden før. 146 løb fire kilometer, 198 løb otte kilometer, og 458 gik de fire kilometer.

Hurtigst på den lange rute, der helt nøjagtigt var opmålt til 7,7 kilometer, var Kristian Kjær Jørgensen fra Odense, der brugte 28:41 minutter. På den korte rute på fire kilometer løb Michael Steenberg fra Odense over målstregen i tiden 18:48 minutter.

Både formanden for Castors Venner Kjeld Bruun og løbsleder Michael Kjærgaard går stadig rundt med armene over hovedet i begejstring over arrangementet, der langt oversteg deres forventninger, og som ud over de mange motionister også aktiverede en mindre hær af frivillige, der hjalp med at få det hele til at glide.