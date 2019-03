Livreddere: Ja til akuthjælpere på Nordfyn

Politikerne i Region Syddanmark har bevilget penge til, at Nordfyns Hjertestarterforening kan få uddannet 30 frivillige til at rykke ud som akuthjælpere ved ulykker og sygdom.

Nordfyn: Vejen ligger åben for, at Nordfyns Kommune snart kan have et korps af frivillige akuthjælpere, der rykker ud med den første hjælp, indtil ambulancen når frem.

På Regionsrådets møde mandag, sagde politikerne ja til, at Nordfyns Hjertestarterforening, der i forvejen har 244 førstehjælpere, kan udvide aktiviteterne og gå i gang med at uddanne 30 akuthjælpere.

Førstehjælperne bliver kaldt ud til hjertestop, mens akuthjælperne med deres udstyr bliver kaldt ud til en bredere palet af opgaver som eksempelvis trafikuheld og sygdom.

Den 3. april holder Nordfyns Hjertestarterforening på Bryggergården i Otterup et informationsmøde om akuthjælperordningen.

- Jeg har allerede kontakt med flere end de 30, vi har fået penge til at uddanne, siger formand Flemming Lunde Sørensen, der regner med, at uddannelsen af det første hold på op til 16 akuthjælpere kan gå i gang 8-10 dage efter informationsmødet, og at det næste hold kan følge efter et par uger senere.

Uddannelsen, som regionens ambulanceuddannere står for, varer 12 timer, mens førstehjælperne kan nøjes med fire timers uddannelse.