Liv i tidligere fritidshjem: Nyt og spændende hus på vej i Krogsbølle

I Krogsbølle går de lokale ildsjæle lige nu rundt og brænder for et spændende projekt, der skal skabe liv i tidligere fritidshjem.

Krogsbølle: Hvis alt går efter planen, kan Krogsbølle i midten af august tage et nyt og meget spændende hus i brug. Folkemekka Kystskolen hedder projektet, der allerede har en mundtlig aftale med Nordfyns Kommune om at kunne disponere over en tidligere fritidsordning ved Kystskolens afdeling i Krogsbølle.

- Det er oprindeligt en lærerbolig, som er blevet udbygget og har fungeret som fritidsordning i en årrække, fortæller Kjeld Hansen, der er formand for områdets lokalråd.

Fritidsordningen har ikke været brugt i de seneste fire år efter sammenlægningen af skoledistrikterne, men kommunen har ikke ønsket at rive bygningen ned, da den rummer 300 kvadratmeter i rigtigt fin stand.

Planen med et såkaldt folkemekka er at skabe et aktivt samlingspunkt, hvor der både skal være plads til fitness, e-sport for de unge, et projekt med sund kost og it-undervisning for de lidt ældre. I forbindelse med huset er der blandt andet planer om en lille amfiscene, en parkourbane og en række udendørs fitnessredskaber.

- Ifølge den plan vi har fremlagt for kommunen, er det også meningen, at den lokale ungdomsklub skal flytte ind i huset. Vi vil lave et aktivt hus, hvor borgerne vil have deres gang uanset alder, og så bliver der en overordnet politik om, at huset skal være med til at ændre til nogle sundere vaner. Nordfyns Kommune er jo blevet udnævnt til den i landet med flest overvægtige, så der vil vi også spille en rolle i det lokale liv, fortæller Kjeld Hansen.

Lige nu er det de sidste brikker i økonomien, der skal falde på plads, så arbejdet kan komme rigtigt i gang.

Huset har fået et konkret tilsagn af kommunen på 150.000 kroner fra initiativpuljen og er i fuld gang med at søge en række fonde til formålet.

- Helt aktuelt har vi lige nu fået 90.000 kroner fra Velux-fonden til at indkøbe edb til undervisningen for de sådan "lidt voksne". Men vi venter stadig på svar fra flere forskellige sider, siger Kjeld Hansen.