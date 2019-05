Lidt over 300 billetter solgt til ny musikfestival: - Folk venter, indtil de kender vejrudsigten

900 solgte billetter vil få Skamby Musikfestival, som næste weekend afholdes for første gang, til at gå i nul. Netop nu er lidt over 300 billetter købt, men arrangør er fortsat optimistisk.

Skamby: Lidt over 300 billetter er solgt til Skamby Musikfestival, der fredag den 31. maj afholdes for første gang på Skamby Boldklubs baner. Dermed er der et stykke vej op til 900, som vil få den nye musikfestival til at gå i nul.

Robin Birch, medarrangør af Skamby Musikfestival, er dog fortsat ganske optimistisk og rolig i forhold til billetsalget.

- Vi snakker med masser af mennesker, som siger, at de kommer. Folk venter, indtil de kender vejrudsigten, og sådan er det jo med udendørs arrangementer. Det er første gang, vi afholder denne musikfestival, og derfor er vi selvfølgelig også spændte på at se, hvor mange der dukker op. Skulle vi eksempelvis sælge 800 billetter, så kan vi tage lidt af omsætningen fra mad- og ølsalg. Og skulle det gå så galt, at vi kommer ud med et underskud, så har vi noget kapital i boldklubben, vi kan bruge af, fortæller Robin Birch.

Robin Birch oplyser, at der er fuldstændig styr på setuppet. Cirka 50 frivillige er kørt i stilling og skal arbejde i forskellig teams. Tirsdag og onsdag bliver telte og scene sat op, og på selve festivaldagen er alt timet og tilrettelagt.

- Vores frivillige, som får genkendelige t-shirts på, er sat ind i deres opgaver. Pissior og almindelige toiletter skal holdes rene, instrumenter skal bæres ind og ud fra scenen, backstage skal musikerne serviceres, indgangen skal passes, og pladsen skal gøres ren af vores U15-piger og deres forældre.