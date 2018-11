Lidt mindre overskud i Søndersø-virksomhed

Egenkapitalen hos Desitek A/S i Søndersø faldt i det forgangne regnskabsår.

Desitek A/S, der er en virksomhed i Søndersø, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2017/18, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet meget stærkt fra 3,3 millioner til 967.811 kroner før skat.

Virksomheden har specialiseret sig i sikker drift og funktion af elektriske anlæg og systemer under unormale forhold. Det er en familieejet virksomhed med mere end 100 års erfaring indenfor lyn- og overspændingsbeskyttelse.

Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 20 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 15,7 millioner i det foregående regnskabsår til 13,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller noget om aktiviteten i en virksomhed Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg., og det har især interesse, når firmaet ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 754.135 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Desitek A/S fra 23,0 millioner til 21,7 millioner kroner.

Der er ikke oplyst tal for omsætningen.

Denne artikel er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen.