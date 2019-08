Letpåklædte kvinder i selskab med Tintin solgte godt: Arrangører er overrasket over besøgstallet

Ole Ahlberg er mest kendt for sine erotiske Tintin-malerier. På billedet er et af værkerne, som kunne opleves på Otterup Geværfabrik. Udstillingen lukkede i søndags og over 6000 gæster har været forbi i løbet af cirka tre måneder. Arkivfoto: Michael Bager

Over 6000 gæster købte billet for at se pikante malerier af Tintin i selskab med letpåklædte kvinder i Otterup Geværfabrik. Arrangører er særdeles tilfredse med besøgstallet.

Otterup: Målsætningen var 2000 til 4000 gæster, men 6318 publikummer har været inde på Ole Ahlbergs retrospektive udstilling på Otterup Geværfabrik i løbet af de tre måneder, hvor udstillingen har været åben. Arrangørerne Nordfyns Erhverv og Turisme og Galerie Wolfsen i Aalborg er glade for, at interessen har været så stor for Ole Ahlbergs 130 værker, der i søndags kunne opleves for sidste gang. - Vi havde satset på mellem 2000 til 4000, så vi er meget tilfredse. Vi er meget imponeret over den indsats, som de frivillige fra geværfabrikken har ydet. Det er dem, der har sørget for at passe udstillingerne, når der har været åbent, fortæller Per Olesen, direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme. Per Olesen mener, at der er flere årsager til, at udstillingen har trukket så mange mennesker til Otterup. - Først og fremmest skyldes det Ole Ahlberg, der er en attraktiv kunstner. For det andet har vi markedsført Geværfabrikken og selve udstillingen rimelig massivt. Vi har annonceret i alle landsdækkende aviser, lokale aviser og på de sociale medier. Ole Ahlberg har også været i Go' Morgen Danmark, P1 og TV2 News, og det har også givet os god omtale. Ved udgangen af uge 29 (21. juli) havde flere end 3500 købt billet, så I de sidste cirka fire uger af åbningsperioden har I haft næsten 3000 gæster igennem. Hvad skyldes det store rykind? - Jeg ser to vinkler i det. Den ene er mund til øre-metoden - folk har været ovre at se det og har været begejstret og har fortalt det videre til andre. Den anden er, at vi har fastholdt markedsføringen hen over sommeren. Nordfyns Erhverv og Turisme er netop nu i gang med at gennemgå en hulens masse indleverede kuponer fra gæster. Alle de besøgende afleverede ved indgangen en kupon med informationer om, hvor de har hørt om udstillingen henne.

Vi har en ambition om, at vi gerne vil lave en udstilling igen næste år, som har nogenlunde samme kaliber. Per Olesen, direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme.

Otterup Geværfabrik er en historisk industribygning, der lukkede i 1994. Lokalerne bruges dog stadigvæk til blandt andet koncerter - og nu også kunstudstilling. Arkivfoto: Michael Bager

Er overrasket Per Olesen er selv overrasket over, at så mange mennesker endte med at komme forbi udstillingen. - Det er første gang, vi holder sådan en udstilling i Geværfabrikken. Og Otterup er ikke kendt for kunstudstillinger, så vi trådte helt ny jord. Nu hvor besøgstallet oversteg jeres forventninger, kommer I så ud med et overskud på bundlinjen? - Nej. Vi har brugt mange penge på at markedsføre både Geværfabrikken og udstillingen. Et skøn lige nu vil være, at det kostede mellem 100 til 150.000 kroner at afvikle udstillingen. Hvoraf vi betaler Geværfabrikken for de frivillige timer, private folk har bidraget med. Det har været en udgift for os at afholde udstillingen, men så skal man gøre op med sig selv, hvor stor en værdi udstillingen har haft for Otterup og Geværfabrikken.

Omkring 130 værker af Ole Ahlberg kunne opleves på udstillingen i Otterup Geværfabrik. Værker til en samlet værdi på 10 til 20 millioner kroner. Arkivfoto: Michael Bager

Gæster fra hele landet De besøgende blev bedt om at oplyse deres postnummer ved indgangen. Målingen viser, at tre procent af gæsterne er fra udlandet, 16 procent øst for Storebælt, 24 procent vest for Lillebælt og 57 procent fra Fyn. - Tallene viser, at vi er lykkedes med markedsføringen. Det er super fedt med lokal opbakning fra fynboerne, men da også skønt at vi har fået fortalt den øvrige del af Danmark om Otterup Geværfabrik samt at Nordfyn gør noget ved kunsten, konstaterer Per Olesen. I gennemsnit har der været cirka 100 gæster inde per dag. Søndag den 18. august, der var sidste åbningsdag, var den mest besøgte dag. Omkring 300 lagde vejen forbi. Giver den her succeshistorie blod på tanden i forhold til, hvad geværfabrikken ellers kan bruges til i fremtiden? - Ja, det gør det. Vi har en ambition om, at vi gerne vil lave en udstilling igen næste år, som har nogenlunde samme kaliber. Vi arbejder med nogle forskellige tanker, men dem vil jeg indtil videre holde for mig selv, oplyser Per Olesen. Det kostede 50 kroner for folk over 16 år at komme ind på Ole Ahlberg-udstillingen i Geværfabrikken. Under 16 år havde fri adgang.