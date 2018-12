Lastbiler sendes på omkørselsvej: Nu udledes 21 ton ekstra CO2

Emmelev A/S er ærgerlige over, at en 1,5 kilometer lang omkørselsvej, som lastbiler sendes ud på hver dag, fører til et ekstra CO2-udslip på omkring 21 ton hvert år.

Emmelev: I september 2016 besluttede kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune at lukke for gennemkørsel med tung trafik fra Horsebækvej til Norupvej. Vejens beskaffenhed og trafiksikkerhed var ikke velegnet til trafikken fra de mange lastbiler, som hver dag kører til og fra virksomheden Emmelev A/S.

Emmelev A/S har for nylig ansøgt om at få revurderet lukningen af strækningen fra Horsebækvej til Norupvej. Det skyldes blandt andet, at den 1,5 kilometer lange omkørselsvej, som lastbilerne i stedet sendes ud på, har påvirket virksomhedens effektivitet. Men det skyldes i ligeså høj grad, at omkørselsvejen er skyld i, at virksomheden nu udleder cirka 21 ton CO2 mere om året.

- Nu har der for nylig været klimaforhandlinger i Polen, hvor der var fokus på det enorme CO2-udspil på verdensplan. Vi er rigtig ærgerlige over, at vi er med til at svine mere, når vi selv sælger et grønt brændstof, hvor vi netop bliver målt og vejet på CO2-udledning, siger Morten Frost Simonsen, der står for driften af Emmelev A/S.

- Jeg har regnet på det. Vi udleder omkring 21 ton ekstra CO2 hvert år, fordi lastbilerne skal ud på omkørselsvejen. Der kører cirka 56 lastbiler til og fra Emmelev A/S hver dag, og køretøjerne skal altså køre tre kilometer ekstra hver gang.