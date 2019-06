Langesø-blæsere er landets bedste

Nordfyn: Jagthornets gjaldende sekstonede genlyd mellem skovens træer har altid været en stemningsfuld måde at følge med i jagtens afvikling, men det gamle signalinstrument har i en årrække været i tilbagegang hos de yngre generationer af jagtinteresserede.

I dag er det lettere at gribe mobiltelefonen og spare de mange svære timers trutte-træning.

Langesøegnens Jagthornslaug har i de seneste fem år ligget mellem de dygtigste i landets mesterrække, og ved det netop afholdte DM gik de hele vejen.

Jagthornsblæseren kan for eksempel fortælle, når jagten går i gang, når den er færdig, eller når hundene må slippes løs. Hornet er også med til at blæse de specielle fanfarer for hvert enkelt type vildt på paraden.

Danmarksmesterskaberne blev blæst i parken på Lundbæk Landbrugsskole ved Nibe, og at holdet fra Nordfyn strøg uden om konkurrenterne og helt til tops i gruppernes mesterklasse kom som lidt af en overraskelse.

- Det er niende gang Langesøegnens Jagthornslaug deltager i konkurrencen. I alt deltog der 244 jagthornsblæsere ved mesterskabet, så vi er selvfølgelig stolte over at vinde i den sværeste række, fortæller Helle Maimburg fra lauget.