Landsby undgår drikkevand fra tankvogne: Vandværk skal i stedet rense drikkevand med aktivt kul

Nordfyn: Det bliver nu et filtersystem med aktivt kul, der skal sikre vandforsyningen i og omkring Krogsbølle. Det kniber nemlig med at skaffe vand nok til forbrugerne hos Nordfyns Vandværk, efter at Nordfyns Kommune i juni med øjeblikkelig virkning lukkede to af vandværkets boringer.

Det skete, da en vandanalyse viste, at vandet i boringerne var ramt af Chlorothalonil-Amidsulfonsyre.

Det er dette nye stof, der nu får Nordfyns Kommune til at bryde med princippet i kommunens vandforsyningsplan om, at man ønsker rent grundvand som ikke kræver behandling.

Teknik- og miljøudvalgsformand Anders Thingholm (K) slår dog fast, at der ikke er tale om et skifte i Nordfyns Kommunes politik på vandforsyningsområdet.

- Vi står i en akut og presserende situation, hvor vi er nødt til at sikre forbrugerne i Krogsbølle rent vand. Vandværket er ramt af det nye stof i to af sine fire boringer, så der er tale om et undtagelsestilfælde. Kulfiltre er ikke en permanent løsning, vi vil have på Nordfyn, siger Anders Thingholm.

Den eneste anden mulighed for at forsyne området er, at vi skal køre vand ud i tankvogne. Derfor har vi i teknik- og miljøudvalget nu sagt god for en midlertidig løsning med at installere filtre af aktivt kul, fortæller udvalgsformanden.

Det nye stof i drikkevandet, Chlorothalonil-Amidsulfonsyre vurderes at være hormonforstyrrende og så problematisk for vores arveanlæg, at myndighederne har skærpet grænseværdien til en tiendedel af det normale. Samtidig er det indskærpet for kommunerne, at ramte boringer skal lukkes straks.

Nordfyns Vandværk arbejder i øjeblikket på etablering og analyser af en prøveboring ved Norup, men selvom den nye boring skulle vise sig at være ren, vil der gå mindst et år med at få den sat i drift.

Der skal blandt andet anlægges en vandledning på otte kilometer fra det nye kildeområde til vandværket.