LKN Byg A/S nomineret til håndværker-pris

LKN Byg A/S er nomineret som finalist til årets håndværker i kategorien Årets Total Entreprenør plus 10 ansatte.

Veflinge: En gang om året uddeles priser til de bedste håndværkere ved et awardshow i Cirkusbygningen i København i april.

Her er der i år en lokal finalist med i kategorien Årets Total Entreprenør plus 10 ansatte. Det er LKN BYG A/S fra Veflinge med Kent Nicolaisen i front.

- Jeg er selvfølgelig glad og stolt og glædes over at få sådan et skulderklap, som en finaleplads er, siger Kent Nicolaisen i en pressemeddelelse.

For at blive nomineret kræver det, at kunderne er tilfredse med arbejdet. Nomineringerne tager nemlig udgangspunkt i de højeste ratings fra kunderne det seneste år på anmeldelsesportalen www.anmeld-haandvaerker.dk.

Mere end 5.000 håndværksfirmaer har fået anmeldelser på anmeld-haandvaerker.dk. Alle vurderes løbende af deres kunder på fem parameter - aftale, kommunikation, pris, tilfredshed og oprydning.

I alt er 238 håndværksfirmaer fordelt på 27 forskellige kategorier udvalgt som finalister.