Kunst med succes

Bogense: Soroptimistklubben Bogense-Nordfyn har kunnet notere sig et overskud på 70.000 kroner efter årets kunstmesse "Eventyrlig Kunst".

Pengene vil i forbindelse med næste års kunstmesse blive uddelt til henholdsvis Landsforeningen SPOR - en forening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen - samt et skoleprojekt i Addis Ababa, Etiopien, der giver piger mulighed for at gå i skole.

Succesen skyldes dels en stor gruppe frivillige, der har arbejdet mange timer, sponsorer, de udstillende kunstnere med Troels Trier som fyrtårn og omtrent 1.500 gæster.

Soroptimisternes vigtigste opgave er at videregive penge til formål, der forbedrer vilkår for kvinder og piger lokalt, nationalt og internationalt.

Der blev på kunstmessen overrakt 10.000 kroner til Julemærkehjemmet i Skælskør, 15.000 kroner til Reden og 15.000 kroner til Mødrehjælpen.

Planlægningen af Eventyrlig Kunst 2020 er i fuld gang. Den holdes 3., 4. og 5. april næste år.