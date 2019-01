Ole Ahlberg er især kendt for sine malerier med Tintin på erotiske eventyr. Maleri: The Big Catch, originalt 72x60cm.

Kunstneren Ole Ahlberg, der er mest kendt for sine erotiske Tintin-malerier, udstiller til sommer i Otterups gamle geværfabrik. Et initiativ til cirka en million kroner, som blandt andet turismen og ungdommen får glæde af, mener Nordfyns Erhverv og Turisme, der står bag projektet.

Otterup: Til sommer kommer tegneseriefiguren Tintin til Nordfyn. Men ikke, som vi kender ham. Stirrende på letpåklædte kvinder og deres bare bagdele vil han fylde væggene i Otterups gamle geværfabrik med over 100 malerier af Tintin på erotiske eventyr. Og den samlede værdi af dem alle? 10-20 millioner kroner. Først i januar fyldte manden bag malerierne, kunstneren Ole Ahlberg, 70 år, og det er lykkedes Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET), i samarbejde med Otterup Geværfabrik og Nordfyns Kommune, at arrangere den første store, retrospektive udstilling med hans værker. - Vi har i NEET haft ekstra fokus på kunst, og en udstilling som denne har højt, højt niveau. Vi vil vise, at Nordfyn også kan huse store kunstnere som ham, siger NEET-direktør Per Olesen. Ole Ahlberg er internationalt kendt for at have vundet en 12 år lang retssag, der tillod ham at fortsætte med at skildre Tintin i sine værker. Han elsker surrealistiske modsætninger, hvor den sanselige verden konfronterer det uskyldige, og hans kunsts udvikling kan så følges på udstillingen. Det vil være muligt at møde Ole Ahlberg til udstillingen.

Kunstneren Ole Ahlberg fyldte 70 år den 3. januar. Foto: Galerie Wolfsen

Velvalgt placering Det var ikke et tilfælde, at kunstudstillingen bliver i Otterup. Per Olesen nævner, at den centrale placering spillede en stor rolle. Ole Ahlberg kommer fra København, Galeri Wolfsen, hvor kunstneren hører til, ligger i Aalborg, og Fyn er midt i landet. - Desuden har vi på Nordfyn mange sommerferiegæster, og der er jo ikke mere end 15-20 minutters kørsel fra Otterup til Danmarks tredjestørste by, Odense. Så vi håber, det vil være en stor oplevelse for én-dags-begivenhed for turister og lokale, siger Jette Kærgaard. salgschef hos NEET. Galleri-ejeren og Ole Ahlberg har besøgt geværfabrikken, og de var begge imponeret. - Der er en karakteristisk historie i den gamle fabriksbygning. En masse beton og højt til loftet i sådan rigtig New York-kunststil. Perfekt til en udstilling, siger Jette Kærgaard. - Selvom bygningen selvfølgelig skal shines op til åbningen. Selve renoveringen og fornyelsen ligger hos den selvejende institution bag Otterup Geværfabrik, mens NEET sørger for det kunstlogistiske, det kommercielle og markedsføring. I alt har organisationen budgetteret med cirka én million kroner, der skal bruges på arbejdskraft, annoncering, forsikringer og leje hos geværfabrikken. Når billetsalg og andre indtægter er talt sammen efter udstillingen, forventer NEET at have brugt 100.000-200.000 kroner på projektet.

Meget af Ole Ahlbergs kunst er bygget op på modsætningen. For eksempel Tintins uskyld over for en nøgen kvinde. Maleri: Television, 2016, originalt 72x60cm.

Til unge og fremtiden Udstillingen vil være åben fra 17. maj til 18. august i 2019, så allerede nu er NEET i gang med at indhente tilladelser til at bruge malerier, som findes hos kunstsamlere over hele landet. Der er planer om at gøre det gratis for personer under 16 år at opleve udstillingen. Ligesom de ældste folkeskoleelever og gymnasieklasser vil blive tilbudt at komme på udflugt til geværfabrikken. - Det kunne være fedt, hvis vi kunne skabe en masse læring omkring udstillingen, lyder det fra arrangørerne. Og hvis I får succes med en masse besøgende gæster, hvad kan Nordfyn så forvente i fremtiden? - Så tør jeg godt love, at der kommer en kunstudstilling i 2020 med mindst lige så højt niveau, siger Per Olesen.

Meget af Ole Ahlbergs kunst er bygget op på modsætningen. For eksempel Tintins uskyld over for en nøgen kvinde. Maleri: Curiosity, originalt 72x60cm.

Meget af Ole Ahlbergs kunst er bygget op på modsætningen. For eksempel Tintins uskyld over for en nøgen kvinde. Maleri: Cruising, 2017, originalt 72x60cm.