Kulturmidler.Et spørgsmål om ordentlighed

Debat: For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at jeg intet sted i mit indlæg den 19 marts har antastet åbenhed i behandlingen af kulturmidler, men har alene anbefalet mindre rigide og mere klare regler. Hvorvidt en klage over afgørelser altid kommer til udvalgets kendskab, kan jeg dog godt have mine tvivl om. Som avisen beskrev sagen om Soroptimisterne, var de jo i gang med at få andre til at gå ind i projektet. Hvis præmisser i disse ændringer var på plads, var det vel udvalgets muligheder at flytte bevillingen.

Jeg slog i mit indlæg til lyd for, at man fremadrettet fik justeret retningslinjerne for ansøgninger, så udvalget var fri for at anvende retningslinjer, der ikke er beskrevet i kriterierne. Og at udvalget så også selv rettede sig efter de nedskrevne kriterier, og hvis det har det rette beslutningsgrundlag.

Når Mette Landtved-Holm antyder, at der her skulle være tale modstand mod åbenhed, må min respekt for hende som politiker få mig til at betragte udsagnet som en uheldig lapsus, uden hold i nogen virkelighed, jeg kan nikke genkendende til.