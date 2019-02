Kronprinsen hylder Bogense som VM-by: Det er et rigtigt godt løb, der er stablet op

- Ja, at det ikke er tilfældigt, at vi danskere er rigtig gode til at arrangere og afvikle så store sportsstævner. Vi forstår at have en balance mellem flow og begrænsninger. Eksempelvis kan man se, hvordan at publikum kan komme tæt på rytterne og rytterstandene. Jeg ved godt, at cyklecross har et andet fremmøde af publikum end landevejsløb, men vi forstår at arrangere sådan noget her i Danmark, sagde han til Fyens Stiftstidende.

Bogense: Der var intet skyndsomt og pligtskyldigt over kronprins Frederiks besøg søndag ved VM i cyklecross. Fem timer brugte han med oprigtig interesse på at fordybe sig. Ikke mindst, da han i en time gik på VM-pladsen for at se faciliteterne på tætteste hold og tale med diverse mennesker - dog holdt han sig, måske meget klogeligt, fra at begive sig ind i partyteltet, der var fyldt til randen med festende, fulde fans.

Danish Crown Prince Frederik visited the World Championship in cyclo cross in Bogense, Denmark February 3, 2019.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Drøm stort

Nu er Bogense en relativ lille by, og det lå ikke lige til højrebenet, at et så stort arrangement skulle være her. Er det her en bekræftelse på, at man gerne må sætte overliggeren lidt højere end normalt?

- Ja, bestemt. Man skal tro på det højeste, og så kan det godt være, at man ikke når i toppen med det samme, men én dag lykkes det, ligesom vi ser her i dag. Det er et rigtigt godt løb, der er stablet op. Og så skal vi heller ikke glemme, at hele Fyn er, kan man sige, et UCI cykelsportsområde, hvor der tidligere har været afviklet store stævner på verdensplan, både i cykling og ligeledes også i andre store sportsgrene.

Kronprinsen spiste middag med UCI-præsident David Lappartient. Under rundturen brugte han megen tid på at tale med to af de danske VM-deltagere, Viktoria Schmidt Knudsen og Rasmus Wulff Norholm Gotke. Blandt deltagerne i turen var blandt andre også borgmester Morten Andersen (V) og Jane Jegind (V), by- og kulturrådmand i Odense.