Krogsbølle blev ikke Årets Landsby

Krogsbølle: Selv om bedømmelseskomitéen var dybt imponeret, da den besøgte Krogsbølle Sogn i anledning af, at landsbyen var nomineret til Årets Landsby, rakte de pæne ord ikke til den endelige hæder. Sognet er udgjort af de tre landsbyer Bårdesø, Krogsbølle og Tørresø

Vinderen af Årets Landsby 2019 er den sjællandske by Torup, oplyser Landdistrikternes Fællesråd, der står bag kåringen. Krogsbølle var sammen med Asaa i Brønderslev Kommune de to øvrige finalister.

Det var et stærkt felt af de nominerede landsbyer, men Torup var en sikker vinder i forhold til temaet Den Bæredygtige Landsby, fortæller formanden for bedømmelseskomitéen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter.

- I år har bedømmelseskomitéen kigget efter bæredygtighed på flere niveauer - miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk. Og intet sted har vi set det så smukt eksemplificeret som i landsbyen Torup, forklarer han og uddyber.

- Landsbyen Torup formår at bygge bro mellem fortidens og fremtidens landsbysamfund. Helt konkret eksemplificeret i den nye bydel, der skal vise vejen for det bæredygtige liv på landet. Torup er et foregangseksempel på, hvordan landsbyer over hele landet kan fremtidssikre sig selv, siger Carsten Hansen.