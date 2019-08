Krogsbølle Sogn, der er udgjort af landsbyerne Bårdesø, Krogsbølle og Tørresø, er blandt de tre finalister i dysten om at blive Årets Landsby. Lokalråd jubler over udvælgelsen.

Krogsbølle: Anne Mette Ditlev, formand i Krogsbølle Sogns Lokalråd. Krogsbølle Sogn er udvalgt som en af de tre finalister i dysten om at blive Årets Landsby. Hvad betyder det for det for jer?

- Vi er selvfølgelig rigtig stolte. Det er en fjer i hatten, at det arbejde, vi ligger i at udvikle en landsby, bliver anerkendt. Vi gør det for at gøre vores lokalområde attraktivt for både lokale beboere og tilflyttere. Vi har et aktivt lokalråd og et stort frivilligt engagement og netværk i lokalområdet. Lokalrådet kan være med til at sætte ting i gang, men det er ikke os, der bærer projekterne. Det kan kun de frivillige, og det er derfor også dem, der har en stor andel i, at vi nu er blandt de tre finalister.

Hvad er årsagen til, at I er nået til finalerunden, tror du?

- Vi har haft gang i rigtig meget de seneste par år. I 2015 blev vi kåret til Blomstrende Landsby af DGI Faciliteter og Lokaludvikling, som dog er nedlagt nu. Men vi er fortsat ad samme spor og har udviklet vores lokale udviklingsplan. Den kigger både på de små og nære ting, men den kigger også på, hvordan vi kan samarbejde med kommunen om større projekter i vores lokalområde.

- Eksempelvis har vi været i dialog med kommunen i omkring seks år, før renoveringen af Krogsbølle Bygade blev færdiggjort sidste sommer. Vi har også fået revet et gammelt faldefærdigt hus ned ved siden af Kystskolen afdeling Krogsbølle, og området er nu i fuld gang med at blive transformeret til en grøn oase - et sted, hvor lokale folk kan mødes i forbindelse med forskellige arrangementer. Det faldefærdige hus var en torn i øjet, nu hvor bygaden var blevet forskønnet og renoveret.