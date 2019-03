Kraftig hængelås brudt op: Trailer stjålet fra gårdsplads midt om natten

Bogense: JK Byg & og Montage, der holder til på Jyllandsvej 2 i Bogense, fik en kedelig start på ugen.

Natten mellem søndag og mandag fik virksomheden stjålet en Brenderup-trailer fra deres gårdsplads. Traileren var låst med en kraftig hængelås, der blev brudt op med et ukendt værktøj.

- Vi har det på kamera, at to personer klokken 02.35 trækker af sted med traileren. Det drejer sig om en Brenderup-trailer med nummerpladen OD 59 63. Der er et JK Byg & Anlæg-klistermærker på traileren. Det er en model MT 3080, skriver JK Byg & Montage på dens facebookside.

- Sagen er meldt til politiet. Men vi håber, at I vil hjælpe med at dele historien og forhåbentlig finde både trailer og gerningsmændene. Det hele er på kamera, som vil blive videregivet til politiet.