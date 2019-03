Kræves fængslet: Nu er tre anholdt efter overfald og salg af narko på Nordfyn

Indtil videre er to mænd blevet fængslet for et overfald på marinaen i Bogense, og tirsdag eftermiddag skal en dommer ved Retten i Odense tage stilling til, om en tredje anhold skal varetægtsfængsles i samme sag. I sagen indgår også en sigtelse for salg af narko. Arkivfoto: Nils Svalebøg.