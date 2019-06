Kræft-mistænkt stof i nordfynsk vand

Krogsbølle: I den sjællandske by Ledøje ved Ballerup har beboerne siden slutningen af april været nødt til at hente deres drikkevand fra tankvogne på byens torv, efter man fandt stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre i vandværkets boringer. Torsdag dukkede det samme stof op i vandet hos Nordfyns Vandværk i Krogsbølle, og fra Styrelsen for Patientsikkerhed fik Nordfyns Kommune besked om med det samme at lukke de to ramte boringer.

Stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre er under kraftig mistanke for at være kræftfremkaldende, og derfor gik miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) meget usædvanligt ud og advarede mod det nye stof, da det blev fundet i Ledøje.

I Danmark blev stoffet taget ud af brug i år 2000, mens det på europæisk niveau først blevet taget af godkendelseslisten i marts i år. Stoffet antages at være så sundhedsskadeligt, at grænseværdien er sat helt ned til en tiendedel af den normale grænseværdi.

Fundet hos Nordfyns Vandværk er det første fund på Fyn, hvor man har ligget over grænseværdien. At stoffet er fundet i boringerne er dog ikke ensbetydende med, at indholdet også har ligget over grænseværdien i drikkevandet.

Hvor længe stoffet har været i vandet kan man ikke sige, men det er først dukket op i myndighedernes bevidsthed i forbindelse med en ny stor screening, hvor det blev fundet i 230 af 639 undersøgte boringer.

Resultatet fik Miljøstyrelsen til at kræve, at alle vandværker hurtigst muligt undersøger deres drikkevandsboringer, ligesom det fremover bliver obligatorisk at teste for stoffet.