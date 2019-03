Kommunens eneste værested fylder 20 år

Otterup: Nordfyns Værested i Otterup er Nordfyns Kommunes eneste værested for misbrugere, psykiske syge og socialt udsatte. Værestedet hører under Nordfyns Psykiatricenter og er åbent, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at være visiteret (henvist fra kommunen) for at bruge lokalerne.

Den 5. april 2019 fejrer værestedet sin 20 års fødselsdag med en åbent hus dag, hvor pårørende til brugerne af stedet og Otterup borgere i al almindelighed er velkomne. Der vil også være repræsentanter fra kommunen i form af borgmester Morten Andersen (V) og formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen (V), der på det tidspunkt skulle være tilbage fra sin orlov. Undervejs bydes der på en forfriskning ligesom husorkestret "Gnask", hvor to af brugerne på værestedet er aktive i, spiller et par sange.

På værestedet er der forskellige aktivitetstilbud i hverdagene - blandt andet er der et musiklokale og et samtalerum. Værestedet er en villa i et plan på cirka 260 kvadratmeter, og der er en lille have med krolfbane og to terrasser. Der er også et køkken, hvor brugere kan købe varm mad midt på dagen.