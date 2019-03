Kommunen har købt nabogrunden: Og så er vejen banet til mere ræs på gokartbane

Vejen er banet til en udvidelse af Søndersø Karting Klub, efter at Nordfyns Kommune har købt nabogrunden. Sandsynligvis går der tre-fire år, før ny og større bane er klar.

Særslev: Vejen er banet for, at gokartkørere om nogle år kan svinge ind på en godt 1000 meter lang bane nord for Særslev, hvor Søndersø Karting Klub (SKK) har holdt til siden 1971. Meget er sket i de 48 år og seneste nye er, at Nordfyns Kommune har købt nabogrunden og dermed skabt mulighed for, at klubben kan udvide sin bane. I 1995 blev den udvidet fra knap 500 meter til de nuværende 730 meters længde. - Vi vil gerne blive ved med at udvikle vores klub, og skal vi leve op til de internationale standarder, er en udvidelse af banens længde til godt 1.000 meter nødvendig. Før vi kommer så langt, kræver det en ny miljøgodkendelse. Vi har også andre ideer på tegnebrættet, som vi godt kunne tænke os at have med i en ny godkendelse, siger formand for Søndersø Kartingklub Merete Frederiksen. Blandt de andre ideer er et udvidet samarbejde med Nordfyns Ungdomsskole og et ønske om at blive en del af Dansk Automobil Sports Unions projekt "hestekræfter på skoleskemaet", hvor skoleelever som led i undervisningen stifter bekendtskab med gokartverdenen.

- Vi vil gerne blive ved med at udvikle vores klub, og skal vi leve op til de internationale standarder, er en udvidelse af banens længde til godt 1.000 meter nødvendig. Merete Fredensen, formand Søndersø Karting Klub

Forholdet til naboer Det lægger klubben meget på sinde at have et godt forhold til naboerne. Det sidste, man ønsker, er at genere dem, og Merete Frederiksen glæder sig over, at klubben igennem alle årene har haft et godt samarbejde med omkringboende og, fortæller hun, aldrig har modtaget klager over at larme for meget. Snart begynder SKK, der har 80-90 aktive kørere, arbejdet med at planlægge udvidelsen af banen. De skitser, man kommer frem til, bliver grundlag for de støjberegninger, der er en forudsætning for en opdateret miljøgodkendelse. Den sidste godkendelse kom i 1995 og trænger til at blive fornyet. Sidste sommer, fortæller Merete Frederiksen, havde klubben et positivt møde med naboerne, hvor der kom flere gode input, som bliver taget med i processen omkring udvidelsen af banen.

Ejet af kommunen Det er Nordfyns Kommune, som ejer grunden med banen og klubfaciliteterne, mens SKK selv står for vedligeholdelsen. En del af samarbejdet indbefatter, at Nordfyns Ungdomsskole bruger banen to gange om ugen til aktiviteter for de unge. Merete Frederiksen er på det rene med, at der kommer til at gå et stykke tid, før de kan få glæde af en større bane. Første spadestik bliver i bedste fald sikkert først om et par år. - Nu skal der startes på planlægning, godkendelser og ikke mindst finansiering af både bane og de tilhørende faciliteter. Den samlede proces vil tage omkring et par år, inden der kan tages det første spadestik. Så vi kommer til at væbne os tålmodighed, konstaterer hun. Borgmester Morten Andersen (V) fortæller, at nabogrunden, som kommunen har købt, tidligere har været en hæmsko for en opdateret miljøgodkendelse og dermed bygning af en større bane. - Vi valgte at sige ja til sælgers tilbud med henblik på at få bedre muligheder for at få en miljøgodkendelse, der gør, at det bliver tilladt at køre flere timer derude. Han er ikke bekymret over støjniveauet. - Der bliver jo ikke slækket på kravene, og så kan man også ved at se på udviklingen konstatere, at en gokart støjer væsentligt mindre i dag end den samme gokart gjorde for år tilbage, siger Morten Andersen og tilføjer: - Gennem tiderne har klubben forstret flere succesfulde racerkørere, og det håber vi, at den kan blive ved med. De målrettede tilbud til de unge er også et kæmpe plus. Det er bedre, at de unge får udlevet deres indre racerkører på en lukket bane, frem for ude i trafikken, lyder det fra borgmesteren.