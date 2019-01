Kommune frabeder: Ingen unødig færdsel på Enebærodde

Skaderne på Enebærodde tager længere tid at rette op på, men det skaber ikke de store problemer for ejeren af gallowaykvægene på odden.

Enebærodde: Torsdag begyndte endnu en reetablering af den over seks kilometer lange sti ud til Enebærodde, efter at Nordfyns Kommune fortalte, at stien først forventes færdigarbejdet i uge fire.

- Indtil da bedes unødig færdsel undgået af hensyn til arbejdskørslen, står der på kommunens hjemmeside.

Én af dem, som bliver nødt til at færdes ud på odden, er Jytte Schaldemose. Hun har 21 styks gallowaykvæg og fire-fem kalve gående derude.

- Vi plejer at køre derud, men når stien er ødelagt, er det et stort og tidskrævende arbejde at gå ud og tjekke, om køerne har det godt, fortæller Jytte Schaldemose fra Jersore Galloway.