Kommunal chef efter afslag på motor til kørestol: - Vi vil se på sagen igen

Mogens Bak Hansen, nytiltrådt direktør for Social og Arbejdsmarked i Nordfyns Kommune, mener, at der er grund til at se, om ægteparret i Veflinge skal hjælpes yderligere.

Taxasagen. Kan du forstå, hvis man finder det fjollet, at hustruen får afslag på at køre sammen med sin mand til øjenlæge?

- Man kan være berettiget til at få hjælp til transport, når man skal til behandling af forskellig karakter. Sidder man for eksempel i kørestol, er man berettiget. Servicen er, at man bliver hentet i for eksempel en bus, hvor man også skal rundt og samle andre op. Derfor er det et tilbud, som er målrettet til dem, som er berettiget, men det skal ikke forhindre os i at være fleksible i forhold til, om der skal ledsager med eller andre. Og det kan godt være, at vi i den konkrete sag ikke har været fleksible nok. Jeg kan godt forstå, hvis man finder fjollet, hvis der kører en bil i forvejen, og man så ikke kan køre med den.

Ægteparret finder det besynderligt, at I i afslaget argumenterer med, at hjælpemotoren til kørestolen kommer hustruen til gode. For ja, det er jo hende, der skal forsøge at skubbe ham.

- Vi har nogle kriterier og retningslinjer for, hvornår man kan få hjælp. Det sagsbehandler vi efter, men vi vil faktisk også gerne se på tingene i en lidt bredere sammenhæng. Nogle gange ser vi på, hvad der giver mening for hjemmet som sådan i sin helhed. Hvad skal der til for, at man kan få et bedre liv i hjemmet og kan blive der længst muligt? Og den her sag giver også anledning til, at vi igen tager ud og taler med familien for at se, hvad der skal til, for at de kan få tingene til at hænge sammen. Vi vil gerne se på sagen igen ud fra en lidt bredere betragtning.

Et andet aspekt er, at ægteparret føler sig talt ned til og ikke forstået. Hvordan forholder du dig til det?

- Det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Borgerne skal gerne føle sig anerkendt og forstået for de behov, de har, og vi skal være i stand til at give en service, som er meningsfuld i den sammenhæng, borgerne er i. Det er en vedvarende proces, som vi hele tiden har fokus på.