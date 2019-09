Kommunal bombe: Uenigheder om udviklingen af børne- og ungeområdet får direktør til at fratræde

Seks år blev det til for Ejner Jensen, der nu fratræder sin stilling som direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune. Det skyldes uenigheder om udviklingen på området.

Nordfyn: Nordfyns Kommune og direktør for Børn og Unge Ejner Jensen er blevet enige om at afslutte ansættelsesforholdet. En aftale om vilkår for fratrædelse blev mandag behandlet på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, og fratrædelsesaftalen er blevet indstillet til endelig godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 26. september 2019.

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen har overtaget det daglige direktøransvar inden for Børn og Unge samt den politiske betjening af fagudvalget Børne- og Ungeudvalget.

Nordfyns Kommune og Direktør Ejner Jensen er blevet enige om at afslutte ansættelsesforholdet, da parterne ser forskelligt på den fremtidige udvikling af børne- og ungeområdet. Det skriver Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse. Da der er tale om en personalesag, er der ikke yderligere kommentarer til sagen fra kommunens side.