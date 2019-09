Kommentar: Facitliste med ubekendte faktorer

Spørger man på en valgaften en politiker, hvad vedkommende mener om resultatet, efter at 20 procent af stemmerne er talt om, kan man godt glemme alt om nagelfaste konklusioner. Der trædes vande. Det er for tidligt, forstår man, at fastslå hverken det ene eller det andet.

Anderledes forholder det sig, når Dansk Industri (DI) kommer med sin årlige undersøgelse om erhvervsklimaet i landets kommuner. Som en rituel ceremoni træder den ene borgmester efter den anden frem og udlægger resultatet, som var der tale om en facitliste - og særligt, hvis borgmesterens kommune har klaret sig godt, som det er tilfældet for Nordfyns Kommune.

Indrømmet hopper vi medier også ofte med på legen uden at forholde os til det grundlag, som undersøgelsen reelt bygger på.

I pressemeddelelsen, som DI udsendte mandag, står der langt nede, at "besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 procent af den private beskæftigelse".

Okay, mere end 20 procent. Man kunne også have skrevet, at op imod 80 procent ikke er repræsenteret i undersøgelsen.

Det kan meget vel være, at de 20 procent rækker til at tegne et nogenlunde billede, men nogen fuldkommen indramning af den erhvervsmæssige situation kommunerne imellem skal man ikke bilde sig ind at blive præsenteret for.

I årets undersøgelse er Nordfyns Kommune nummer 12 på listen, efter året før at have flyttet sig fra 48. pladsen til fjerdepladsen. Et avancement, som borgmester Morten Andersen (V) og andre politikere igen og igen, hvad man godt kan forstå, bruger til at markedsføre kommunen. For der var tale om et markant hop. Og der er givetvis med baggrund i DI-undersøgelsen også noget om snakken om, at Nordfyns Kommune tilhører fortroppen af erhvervsvenlige kommuner.

Men ønsker man et faktuelt billede og ikke bare et skønmaleri uden nuancer, hører det også med, at 40 nordfynske virksomheder inden for de brancher, som Dansk Industri repræsenterer, deltog i undersøgelsen i 2018. Det svarer til cirka 11 procent af de privat beskæftigede i kommunen.

Derfor giver det heller ikke synderlig mening at begive sig ud i lange udredninger om, hvad årets tilbagegang på otte pladser skyldes og har af betydning.