Kom til foredrag om arv, testamente og fremtidsfuldmagter

Otterup: Der er mange spørgsmål, der kan rumstere i forbindelse med arv, testamente og fremtidsfuldmagter. Det kan for eksempel være: Hvordan sikrer jeg min ægtefælle bedst? Hvordan sikrer jeg min samlever? Hvordan sikrer jeg mig mod, at mine værdier falder i de forkerte hænder? Hvordan sikrer jeg mine værdier i tilfælde af skilsmisse? Hvordan undgår jeg, at arven tilfalder statskassen?

Du kan blive klogere på det og andet, når advokat Søren Olesen tirsdag 19. februar kl. 17- 18.30 holder gratis foredrag på Otterup Bibliotek, Søndergade 2, om netop arv, testamente og og fremtidsfuldmagter.

/EXP