Kom med backstage: Stor interesse for rundvisning i rosenmarker

Bogense: Over 100.000 roser bruges hvert år til at pynte Bogense by. For de læsere, der ikke skulle være klar over det, så stammer alle roserne fra to lokale producenter. Grønløkke Planteskole og Buddes Planteskole. Planteskolerne holder til lige uden for Bogense og er nærmest naboer.

Disse to lokale virksomheder står for produktionen af cirka 80 procent af alle de haveroser, der kan købes i landets havecentre.

Arrangørerne af Rosenfestivalen har lavet en aftale med de to rosenproducenter om, at alle festivalgæsterne er velkomne til at komme på besøg i løbet af weekenden for at høre nærmere om fremstillingen af roser. Minibusser kører jævnligt fra turistbureauet på Vestre Havnevej i Bogense, og folk kan også selv vælge at køre derud i egne biler.

Lørdag formiddag fulgte avisen to fyldte minibusser. Cirka 40 roseninteresserede gæster fik cirka en times rundvisning i markerne på Grønløkke Planteskole, og man kan vist roligt sige, at de besøgende gik hjem med ny viden.

Ole Andersen, der er driftsleder på Grønløkke Planteskole og har arbejdet med roser i 30 år, stod for rundvisningen. Ole Andersens far arbejdede i øvrigt også på samme arbejdsplads, så Ole er i den grad vokset op med duften af roser. Roseneksperten sørgede for at give plads til spørgsmål, selvom han også brugte godt med tid på at dele ud af sin kolossale viden om planten.