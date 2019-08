Kom gratis til U17 landskampe

Otterup: Onsdag 7. august afvikles to U17 fodboldlandskampe i Open Nordic Cup på Nordfyns Bank Arena. Nordfyns Kommune har lavet en aftale med DBU om disse to landskampe, som OB og IK har fået fornøjelsen af at afvikle. Turneringen spilles på Fyn og starter 4. august i Nyborg

Der deltager følgende landshold: Danmark, Finland, Mexico, Island, Sverige, Nordirland, Norge og Færøerne.

- Vi ved endnu ikke, hvilke lande, der skal spille i Otterup. Det afgøres af foregående kampe, som spilles i Nyborg, lyder det i pressemeddelelsen fra arrangørerne.

Kl. 14.30 spiller vinderen af kampen Danmark/Finland mod vinderen af kampen Mexico/Island.

Kl. 18.00 spiller vinderen af kampen Sverige/Nordirland mod vinderen af kampen Norge/Færøerne.

Publikum har således mulighed for at se måske kommende a-landsholdsspillere på tætteste hold.

Bent Hjortebjerg, formand i Otterup Bold- & Idrætsklub, siger:

- Vi er rigtig glade for, at vi får dette arrangement. Der stilles store krav til klubben som arrangør. Der skal være orden på alt fra de fysiske faciliteter som omklædning og baner, VIP lokale, baner, speaker, forplejning til spillere, indkøb af spillere, bolddrenge, dommere med videre. Vi håber, at der er rigtig mange, som har lyst til at se kampene. Der er også sørget for lidt underholdning.

I løbet af dagen vil der være 10-15 frivillige, som afvikler arrangementet. Der er gratis adgang til kampene.