Køber byggegrund på 2500 kvm: Bygger nyt hovedkontor i Søndersø

DEWA VVS & Energi A/S, som er en af de største vvs-virksomheder på Nordfyn, udvider sin forretning med et nyt hovedkontor i Søndersø.

Gamby: DEWA VVS & Energi vil i løbet af 2019 bygge et nyt hovedkontor i Søndersø. Virksomheden, der i dag holder til i landsbyen Gamby, har købt en byggegrund på cirka 2500 kvadratmeter af Nordfyns Kommune. Grunden ligger ved rundkørslen ved Netto og Aldi. Planen er, at der blandt andet skal opføres kontor, udstillingslokale og lager, fortæller Andi Andersen, der er direktør i DEWA VVS & Energi.

- Det nye hovedkontor er en del af en ny strategisk plan i virksomheden. Vi ønsker at være endnu mere synlige og aktive overfor vores private kunder, siger direktøren.

- Vi har de seneste år haft stor tilgang af større projekter. Vi har blandt andet lige vundet et stort udbud i Albertslund, hvor vi i 2019 og 2020 skal være med til at opføre et nyt gymnasium på 10500 kvadratmeter. Vi har tidligere i år haft en vellykket aflevering på 8000 kvadratmeter undervisningslokaler til skole- og laboratoriebrug for Campus Roskilde - efterfulgt af et kontrol- og vedligeholdelsescenter til Aarhus Letbane på 6500 kvadratmeter.

- Men vi vil samtidig have større fokus på at skabe langvarige og tillidsfulde relationer til private kunder ved at tænke innovativt i forhold til løsninger og samtidig levere et kvalitetsprodukt, mens vi også giver os tiden til kunden. Innovation er nye ideer, der omsættes til praksis og skaber værdi. De udgør et brud med den tidligere praksis og er med til at skabe værdi inden for vores kunders kerneområder, siger direktøren.

Det gamle hovedkontor i Gamby, hvor ledelsen og medarbejderne har haft sin base siden 2012, vil stadig blive brugt fremover, selvom virksomheden flytter til Søndersø.

- Vi anvender det som grovlager og til opbevaring. Vi skal nok sørge for, at bygningerne bliver vedligeholdt løbende, fastslår Andi Andersen.