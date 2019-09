Fremover skal autocamperne betale for at parkere på klintebjerg Havn. Indtægterne skal bruges til investeringer i havneområdet.

Klintebjerg: 100 kroner pr. nat.

Det bliver prisen for de autocampere, der fremover ønsker at parkere ved Klintebjerg Havn. Til gene for områdets øvrige brugere er antallet af autocampere steget markant på det seneste. Betalingsmodellen er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget og er foreløbig en forsøgsordning frem til august næste år.

Baggrunden er, at de nye velfærdsfaciliteter på Klintebjerg Havn har gjort stedet mere populært for autocamperfolket at overnatte i. Der er eksempler på, at 11 autocampere har overnattet og optaget stort set hele parkeringsarealet. Autocamperne parkerer også på selve havnearealet, fremgår det af sagsfremstillingen.

Det volder visse vanskeligheder for øvrige brugere og giver eksempelvis også udfordringer ved isætning af både ved slæbestedet. Andre brugere føler sig presset af de pladskrævende autoampere og kan konstatere, at den samlede parkeringskapacitet bliver betydeligt mindre.