Klimasucces: Vådområder ved Gyldensteen Strand sparer masser af CO2

Med en netto-udledning af CO2 på nul tons kan Gyldensteen Strand være et inspirerende eksempel i både klima- og kystsikringsdebatten.

Nordfyn: Som et af de eneste steder i verden har man ved Gyldensteen Strand ladet gamle landbrugsjorde oversvømme af havvand. Projektet er også det første og det største af sin art i Danmark, og ph.d.-studerende ved Biologisk Institut, Susan Guldberg Graungård Petersen, der forsker i områdets udvikling efter oversvømmelsen, er begejstret for de løbende resultater af projektet. Hun fortæller, at CO2-udledningen ved projektets start var 12.000 tons om året, men at hun og hendes forskerkolleger fra SDU nu måler en netto-udledning på nul tons i den salte kystlagune, der er blevet oversvømmet med havvand. Hun kalder derfor Gyldensteen Strand for et "rigtig spændende område klimamæssigt set", og den ophørte CO2-udledning er en enormt positiv effekt af den nye kystlagune. 12.000 tons CO2 svarer til 1.000 danskeres private CO2-forbrug på et år. Men, fortæller Susan Guldberg, det skal overvejes nøje, hvor og hvordan man laver sådan et projekt: I det ferske område, Engsøen, hvor den tidligere landbrugsjord er blevet oversvømmet med ferskvand, ser vi nemlig samme CO2-tendens. Men Engsøen er om sommeren en drivhusgas-kilde grundet den udledning af metan, der er fulgt med oversvømmelsen. Og hvis man ikke holder CO2 og kulstof-niveauet nede på den rigtige måde, udleder man bare mere metan i stedet, som faktisk er 34 gange mere potent end CO2 over en 100 års periode. Det vil sige, at 1 metan svarer til 34 CO2 på klimaeffekt-kontoen. Metan er derfor en lige så betydelig drivhusgas som den CO2, der huserer i den aktuelle klimadebat. Men, fortæller Susan Guldberg, salt i havvandet hæmmer metandannelsen: - Derfor er der en helt klar klimafordel ved at oversvømme med saltvand i stedet for ferskvand, fortæller Susan Guldberg, der månedligt tager turen til Gyldensteen Strand for at måle drivhusgasser. Hun vil gerne anbefale, at man også andre steder i landet - og verden - overvejer metoden med oversvømmelse af landbrugsjord: - Især hvis jorden i forvejen ikke er meget værd, er det en særdeles anbefalelsesværdig metode, hvis man er interesseret i klimabeskyttelse.

Kort om Gyldensteen Strand Efter nederlaget i krigen i 1864 og under devisen "Hvad udad tabes, skal indad vindes" blev det nordfynske "vadehav" ud for Gyldensteen Gods i 1871 inddæmmet og drænet for at anvende arealerne til landbrugsjord.Aage V. Jensen Naturfond opkøbte i 2011 det inddæmmede areal med Reservatet og de to tidligere moræneøer Langø og Lindholm - i alt 616 hektar - for at gennemføre både en marin og en fersk naturgenopretning af arealerne, som fandt sted i 2014.



Opdeling i en salt og en fersk lagune giver indblik i naturudviklingen, og forskere og studerende fra SDU laver løbende målinger og optællinger i området.



Naturens indvandring er gjort lettilgængeligt og kan følges fra nye veje, stier og fugletårne. Særligt mange skoleklasser besøger stedet, som har op mod 80.000 besøgende om året.



Vigtige forskningserfaringer formidles i et nybygget Naturrum.



Hver søndag i sommerhalvåret er stedets Tærskelade åben for alle interesserede, og her kan man blive klogere på naturen og dyrelivet i området.

I både saltvandslagunen og ferskvandslagunen (på billedet) måles udledningen af drivhusgasser. Foto: Nils Svalebøg

Kystsikring Udover en nedsat CO2-udledning, forestiller Susan Guldberg sig også, at lignende projekter kan være en del af løsningen i den aktuelle kystsikringsdebat. Ved at slå hul i nogle af landets eksisterende diger, forklarer Susan Guldberg, kan man lave en kontrolleret oversvømmelse med havvand på steder, hvor jorden alligevel ikke er af stor nytte og i stedet bruge dem som "buffer-områder": - Det er jo egentlig symptombehandling i hele problematikken med vandstandsstigninger på grund af global opvarmning, men når man så samtidig får den gavnlige effekt, at CO2-udledningen falder, så er der både en kortsigtet og langsigtet gevinst i forhold til klimaproblematikken. Også i forhold til biodiversitet har forskerne oplevet positive effekter i området. Som tidligere omtalt i avisen, er fuglearterne mangedoblet, og også under vandoverfladen udvikler dyrelivet sig, så der efterhånden er opstået et fiskeyngle-sted. Her trives både hesterejer, fladfisk, krabber og sandkutlinger. På blot en håndfuld år er der også vendt 12 tangarter tilbage, og området er dermed oppe på cirka halv biodiversitet i forhold til andre tilsvarende områder.

Udover at der i de oversvømmede landbrugsarealer har været en nedsat CO2-udledning, ser forskerne også et voksende dyreliv, både under og over vandet. Her undersøger ph.d.-studerende Susan Guldberg, hvilke fiskearter, der allerede trives i området. Foto: Nils Svalebøg

Her ses de anordninger, som Susan Guldberg sammen med en bachelorstuderende fra SDU har konstrueret for at måle udledningen af drivhusgasser. Foto: Nils Svalebøg