Kirketag frisket op med frisk bly: Undervejs stort tyveri af blyplader

Skamby Kirke er blevet renoveret for over fire millioner kroner. Under udskiftningen af blytaget er interessen faldet på nogle gamle rådne spær. Nationalmuseet skal undersøge dem for at komme nærmere på kirkens egentlige alder.

Undtaget er dog fredede og bevaringsværdige bygninger, hvilket Skamby Kirke hører under. Den nødvendige renovering efter mange års slidtage har Danmarks eneste tilbageværende blytækkerfirma, Blytækker Michaelsen A/S fra Thyholm, stået for.

Den slags overvejelser var Skamby Menighedsråd ikke inde i, da taget på kirken skulle renoveres. Det afgørende var, at det gamle blytag blev bevaret. Seneste udskiftning af taget var omkring år 1935. Siden da er det blevet forbudt at bruge bly til inddækninger af byggeri. Forbuddet kom i 2007.

Kirkeværge Gunnar Hansen om udsigten til, at Skamby Kirke om cirka 80 år igen skal have nyt tag

Tyveri af bly

Arbejdet i Skamby kom desværre til at indeholde en dårlig oplevelse. For en lille måned siden fik de stjålet en masse blyplader. I alt cirka tre tons. Tyvene stjal lastbilen, hvor pladerne lå, for siden at efterlade lastbilen og forsvinde med blypladerne på anden måde. Kirkeværge Gunnar Hansen vurderer, at pladerne repræsenterede en værdi på cirka 100.000 kroner.

Han fortæller, at blytækkerfirmaet ikke tidligere havde været ude for den slags tyveri og derfor ikke troede, at der var grund til at passe ekstra godt på pladerne. Under renoveringen, der begyndte først i august, er der undervejs også blevet stjålet værktøj og dieselolie fra nogle af håndværkerne.

For øjeblikket mangler kun de sidste småting, inden presenningen omkring kirken kan fjernes. Det sker, tør Gunnar Hansen godt love, inden jul. Efterårets kirkelige aktiviteter er ikke blevet nævneværdigt påvirket af renoveringen, og som almindelig kirkegænger vil man heller ikke mærke, at der er kommet nyt tag på. Ikke udover, at det nye tag de første en-to år vil være lysere at se på.