Kinesisk manuskriptforfatter: - Nordfyn er, som jeg forestillede mig et H.C. Andersen-eventyr

Manden bag den kommende kinesiske film optaget på Nordfyn er besat af H.C. Andersen og at fortælle eventyr gennem et barns perspektiv på verden.

Nordfyn: Han mener, at han har mødt H.C. Andersen i en drøm tilbage i 1980, og siden har han viet sit liv til sine eventyr.

Meng Xiangming er forfatter og uddannet litteraturprofessor fra Henan Universitet i den kinesiske storby Zhengzhou. Han står bag flere populære film og tv-serier i Kina, og han har deltaget på flere internationale filmfestivaller med sine manuskripter. Den næste i rækken blev tidligere i december til dels optaget på Nordfyn. Senere optages den også i Kina.

- Da jeg fik muligheden for at komme til H.C. Andersens land, tøvede jeg ikke det mindste med at tage afsted, fortæller forfatteren med et stort smil.

Muligheden blev skabt gennem H.C. Andersen Kindergarten College-uddannelsesinitiativet på Nordfyns Højskole. Da Meng Xiangming besøgte højskolen i august, var han ovenud forbløffet. Af Danmark og af Nordfyn.

- Nordfyn er, som jeg forestillede mig, et H.C. Andersen-eventyr ville være.