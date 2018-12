Bogense: En kinesisk kulturfilm skal optages på Nordfyn. Optagelserne sker i ugerne op til jul. De seneste uger har filmholdet, der har base på Nordfyns Højskole, brugt på at forberede sig.

Sidste afsæt, inden optagelserne gik i gang, var tirsdag, hvor der blev holdt en traditionel kinesisk ceremoni, der skulle sikre, at filmen når frem til skærmen på bedste vis. Blandt andet bad det kinesiske filmhold om, at det bliver klart frostvejr.

Ideen til filmen opstod under manuskriptforfatter Meng Xianmings tidligere besøg på højskolen. Begejstringen for de fynske forhold blev hurtigt til en historie om dansk dagligdag og juletraditioner, som møder de kinesiske nytårstraditioner. Kulturmødet bliver skildret gennem et møde mellem to piger.