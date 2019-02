Kick-Ass - fra kælder til milliard

Søndersø: Hvad er dog det for en overskrift på denne artikel. Hvad ligger bag?

- Det gør et spændende indslag på Nordfyns Erhvervs og Turismes generalforsamling, der holdes på Nordfyns Gymnasium onsdag 27. marts, lyder det i en pressemeddelelse fra foreningen.

- Serieiværksætteren og milliardæren Jesper Buch kommer og fortæller om de fantastiske "rejser", han har været på, og som selvfølgelig indbefatter "Just Eat", det kendte online take away-madbestillingsfirma. Han er en meget sprudlende, direkte og vildt inspirerende person, der virkelig kan holde sit publikum stangen.

- Det må være et godt match at kombinere Jesper Buch med det nordfynske erhvervsliv, som for manges vedkommende kommer med samme baggrund, nemlig iværksætteri. Mange af jer har nok set Jesper i tv programmet "Løvens Hule", hvor han vel nok er en af de hårdeste men også mest analyserende medvirkende. Det er historien om en mand der startede i en kælder og endte som milliardær, hedder det i pressemeddelelsen.