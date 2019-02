Kendt tv-mand tog en hyggelig jagtsnak

Særslev: Man behøvedes ikke at være livsstilsekspert i ”Kender du typen”, for at konstatere hvem der var målgruppen for torsdagens messe i NFE-hallen. På parkeringspladsen foran hallen stod den ene firhjulstrækker efter den anden på række og når man trådte ind i hallen var den klart gennemgående beklædningstrend olivengrøn og skovmandstern. Ved 19-tiden var små 300 gæster gået gennem indgangen og det var lidt flere end sidste år. Så det var trods alt en glad formand for Nordfyns Jagtforening Claus Harboe Christensen, der havde travlt med at lange pølser og brød over disken. - Vi havde håbet på lidt flere gæster end sidste år, hvor det var et forfærdeligt vejr. Det mål er nået, og jeg er tilfreds. Men jo flere der kommer jo sjovere er det at være arrangør, siger Claus Harboe Christensen.

Søren Ryge om jagt

Til gengæld var der masser af god stemning og hallen summede af snak og gode oplevelser på standene.

Her var der masser af forskellige smagsprøver, jagtrejser, luftgeværer, beklædning og friluftsudstyr i alle afskygninger.

Klokken 19.30 gik den kendte tv-mand Søren Ryge på scenen og fortalte om sine egne oplevelser fra de jyske jagtmarker, hvor han selv debuterede som 11-årig.

- Jeg var med til at drive på nogle af de helt store harejagter i Sønderjylland i min barndom. Jeg kan huske, at der på en enkelt jagt lå 230 harer på paraden. Det ser man altså ikke i dag, fortæller 73-årige Søren Ryge.

Han tog selv jagttegn i en voksen alder, for at kunne gå på jagt med sin søn Malte. Og for at kunne få lov at prale med historien om, dengang han skød sin første ræv.

- Jeg har i flere år fortalt en løgn om, at det var min søn der skød en ræv hjemme i min have, men det var faktisk mig selv. Selvom jeg på det tidspunkt ikke havde jagttegn. Men jeg sneg mig til at hente min søns jagtgevær efter at ræven havde kostet mig en masse af mine høns, fortæller Søren Ryge.

Siden fik han så sit jagttegn på plads, og nu hvor det er mange år siden, mente han at forbrydelsen var forældet. Så han delte den lige med gæsterne i Særslev.